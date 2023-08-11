Родные погибших на СВО получат страховку по одной справке в течение 30 дней Кабмин упростил порядок выплаты страховки родственникам погибших участников СВО

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Правительство России упростило порядок страховых выплат родственникам в случае гибели военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также устанавливает для выплаты компенсации максимальный срок в 30 дней.

Теперь для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно, — пояснили в правительстве.

Документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

Постановление касается и родственников военнослужащих, погибших на военных сборах, а также сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

Если прежде принятие решения о выплате страховки или об отказе в ее предоставлении могло занимать значительное время, то теперь для этого устанавливается максимальный срок в 30 дней.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается освободить от обязательств по кредитам поручителей погибших или тяжело раненых участников СВО. В настоящий момент такая практика применяется только по кредитным обязательствам непосредственно самих военнослужащих.