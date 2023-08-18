Минобороны РФ: ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки кораблей Черноморского флота с помощью безэкипажного катера, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. Инцидент произошел юго-западнее Севастополя.

Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя, — сказано в заявлении.

Сторожевое судно «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» смогли уничтожить украинский катер. Огонь производился из бортового вооружения кораблей Черноморского флота. В настоящее время они продолжают выполнять поставленные задачи, уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 1 августа ВСУ также попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. В Минобороны РФ уточнили, что катера Вооруженных сил Украины атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.