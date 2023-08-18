Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник на подлете к российской столице. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, — сообщил мэр Москвы.

По словам Собянина, беспилотный летательный аппарат не нанес значительных повреждений зданию. В настоящее время на месте работают экстренные городские службы, сказал градоначальник.

Ранее стало известно, что звуки взрывов слышны в небе над подмосковным городом Одинцово, а также в Трехгорке и Красногорске. Жители Москвы также массово сообщали о звуках взрывов в городе.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ночь на 9 августа была пресечена попытка атаки двух беспилотников на столицу. По словам градоначальника, оба аппарата были сбиты средствами ПВО при подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работали экстренные службы. 6 августа мэр Москвы также сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня.