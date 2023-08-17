Лукашенко заявил, что Путин просил «прикрыть» его перед началом СВО

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном на ее YouTube-канале, заявил, что глава РФ Владимир Путин просил «прикрыть» его перед началом спецоперации на Украине. Он также добавил, что не обсуждал с российским лидером подобное развитие событий непосредственно до начала СВО.

Он мне дословно сказал (впервые об этом вам говорю): «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники...». Конечно, союзники, все знают наши договоры: против России кто-то воюет — мы вступаем в войну, против Беларуси — они вступают в войну, у нас единая армия фактически здесь создана. Я говорю: «Слушай, что может случиться?» — «Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста», — рассказал Лукашенко.

В последнем разговоре, касающемся Украины, Путин заявил, что «никто не думал лишать страну независимости», добавил белорусский президент. По его словам, российский лидер уточнил, что конфликт бы не начался, если бы Киев вел себя соответствующим образом.

Он сидит и говорит: «Плохо, что мы столкнулись — два народа. И вы вовлечены. Ну, славяне!» И он говорит так задумчиво (сдаю информацию): «Никто же не думал там подчинять, порабощать, лишать независимости Украину. Нам это не нужно было. Но надо же было себя вести соответствующим образом и нам проблем не создавать», — добавил белорусский президент.

Ранее Лукашенко также заявил, что конфликта на Украине можно было бы избежать. По его словам, сейчас боевые действия тоже можно остановить. Он также подчеркнул, что Белоруссия не будет конфликтовать с Украиной, если украинские войска не перейдут границу, но оставляет за собой право помогать России.