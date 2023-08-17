Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Фото: Siren on the icebreaker 'Varma' Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Украинские власти объявили воздушную тревогу по всей территории страны, свидетельствуют онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Информация о причинах включения сирен не называется.

Сигналы тревоги во всех регионах Украины начали звучать около 21:22 по московскому времени. При этом, согласно данным онлайн-карт, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях сирены были включены в 18:37 часов по московскому времени.

Ранее стало известно, что в Одесской области произошли взрывы. Жителям региона порекомендовали оставаться в убежищах. Взрывы также были слышны в Николаеве, Измаиле, Рени и других портовых городах.

Недавно в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне специальной военной операции за сутки погибли около 845 бойцов украинской армии, а также были уничтожены 65 единиц техники и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего были отражены 23 атаки украинских военных. Кроме этого, в Краматорске был уничтожен пункт управления системами РЭБ, а в населенном пункте Омельник Запорожской области — склад боеприпасов ВСУ.