В Одесской области произошли взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Одесской области произошли взрывы, сообщил телеканал ТСН. Жителям региона порекомендовали оставаться в убежищах.

Кроме того, со ссылкой на местные власти сообщается о воздушной тревоге в Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Telegram-канал «Русская весна» написал об атаке «Шахидов» на порты Дуная.

По данным источника, взрывы также раздались в Николаеве, в Измаиле, Рени и других портовых городах. Отмечается, что рядом с портами, элеваторами, складами и административными зданиями этой ночью лучше не находиться. Дроны заходят на цели парами. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Ранее в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 845 бойцов ВСУ, а также были уничтожены 65 единиц техники и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего было отражено 23 атаки украинских военных. Кроме этого, в Краматорске был уничтожен пункт управления системами РЭБ, а в населенном пункте Омельник Запорожской области — склад боеприпасов ВСУ.

Ранее украинские власти сообщили, что в ночь на 15 августа во Львове, Луцке и Днепре прогремели взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой заявил о нескольких прилетах снарядов. Кроме того, мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что снаряды попали по промышленному предприятию в городе. Глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лисак рассказал о взрывах в Днепре. По его словам, ракеты также попали по промышленному объекту. Минобороны России эту информацию не комментировало.