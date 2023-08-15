Власти Украины сообщили о взрывах во Львове, Луцке и Днепре

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Львове, Луцке и Днепре прогремели взрывы, сообщают украинские власти. Так, мэр Львова Андрей Садовой в Telegram заявил о нескольких прилетах снарядов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram сообщил, что снаряды попали по промышленному предприятию в городе. Глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лисак в Telegram рассказал о взрывах в Днепре. По его словам, ракеты также попали по промышленному объекту.

В ночь на 15 августа на Украине прогремела серия взрывов. По данным украинского Министерства цифровой трансформации, по три взрыва было зафиксировано в Днепропетровской области и Запорожье. Также поступают сообщения о взрывах в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Волынской и Львовской областях. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

14 августа воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких городах Украины. В частности, сирены прозвучали в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, а также в Николаевской областях. Украинские СМИ сообщали, что взрывы были слышны как минимум в трех городах: в Херсоне, Запорожье и Одессе. Воздушные силы Украины утверждали о якобы летящих в сторону Запорожья ракетах. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.