Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет Ми-28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели и инженеры Воздушно-космических сил России восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который экстренно сел у линии боевого соприкосновения на Артемовском направлении в зоне специальной военной операции, рассказали РИА Новости в ВКС РФ. Экипаж Ми-28 совершил экстренную посадку из-за разрушения лопасти.

Охраняла этот вертолет моя группа, в непосредственной близости к ЛБС, далее пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники, — говорится в заявлении.

Поисково-спасательная группа охраняла вертолет для прибытия технического состава с запчастями для ремонта. Работы по восстановлению сумели сократить в четыре раза. По словам командира группы ПСС, боевую машину удалось вернуть в строй за короткий срок, а экипаж успешно эвакуировать.

Сели, прилетели, устранили. Такой объем работ, бывает, выполняется час-полтора, а нам удалось сократить его в три-четыре раза и вернуть машину, и она на данный момент в строю и летает, — отмечается в сообщении.

Недавно начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Белая Гора в ДНР. По его словам, ВС РФ также нанесли удары по складу боеприпасов и двумя районам сосредоточения сил противника.