Су-34 ВКС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ Минобороны: российские Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Белая Гора в ДНР, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, ВС РФ также нанесли удары по складу боеприпасов и двумя районам сосредоточения сил противника.

Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора, — заявил он.

Кроме этого, российские военные ударили по позициям ВСУ в районе Авдеевки, а артиллерия уничтожила два 120-мм миномета с расчетами ВСУ около Верхнекаменского и Красногоровки, добавил Астафьев.

Ранее глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ у Невского и Пролетарского. Кроме того, ВС РФ удалось отразить пять атак сил противника в районе Красного Лимана, потери ВСУ, по его словам, составили по меньшей мере 80 человек.