«РВ» показала кадры уничтожения целых подразделений ВСУ десантом РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения российскими десантниками целого подразделения ВСУ в районе Времевского выступа. Огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17.

Под обстрел попала 35 бригада морской пехоты ВСУ. Отмечается, что подразделения 247 полка ВДВ ежедневно выявляют и атакуют боевиков и технику ВСУ в окрестностях Старомайорского и Урожайного.

Как сообщалось ранее, командование ВСУ ввело в бой стратегический резерв и новую технику НАТО в попытке прорвать линию обороны российской армии на Запорожском направлении. На Ореховском направлении было замечено наступление противника с применением американских бронемашин Stryker и немецких машин Marder. Эта техника входит в вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские артиллеристы отразили две атаки украинских сил на Сватовском направлении. Он отметил, что ВС РФ уничтожили бронированную машину противника. В районе населенного пункта Плащанка ЗРК «Стрела-10» сбил беспилотник ВСУ.

Савчук также рассказал, что передовые подразделения солдат группировки «Центр» совместно со штурмовой и армейской авиацией нанесли удар по штурмовым группам механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника там составили более 60 бойцов, были уничтожены БМП, бронированная машина, два пикапа и 120-миллиметровый миномет.