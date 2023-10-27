Роскомнадзор внес издателя популярной мобильной игры в реестр ОРИ Издателей PUBG Mobile занесли в реестр распространителей информации в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Роскомнадзор внес компанию Proxima Beta Pte в реестр организаторов распространения информации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сингапурская компания является издателем мобильной видеоигры в жанре экшен PUBG Mobile. Отмечается, что доступ к игре ограничивать не планируется.

Представители Роскомнадзора подчеркнули, что требования в адрес распространителей информации формируются на основании обращений, получаемых ведомством от отдельных категорий органов власти. Речь идет о федеральных органах, ответственных за обеспечение безопасности России и занимающихся оперативно-разыскной деятельностью. Уточняется, что внесение Proxima Beta в реестр необходимо для того, чтобы владельцы информационных ресурсов могли содействовать тем или иным органам в обеспечении безопасности.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор постановил «приземлить» компанию Go Travel Un Limited, владеющую сервисом Aviasales. Представители ведомства подчеркнули, что компания подпадает под действие закона о «приземлении», так как сайт сервиса посещают около полумиллиона пользователей в сутки. Включение Go Travel Un Limited в список обязывает ее открыть филиал на территории России или зарегистрировать юридическое лицо.