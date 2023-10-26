Роскомнадзор постановил «приземлить» владельца Aviasales РКН обязал владельца Aviasales отчитываться о работе с полумиллионом россиян

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих «приземлению», добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис для поиска авиабилетов Aviasales, сообщается на сайте ведомства. Ежесуточно сайт посещают около полумиллиона пользователей.

Go Travel Un Limited подпадает под действие закона «О приземлении», поскольку на своем информационном ресурсе распространяет информацию на русском языке. Суточная аудитория интернет-ресурса превышает 500 тысяч пользователей, находящихся на территории Российской Федерации, — пояснили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что включение в список обязывает зарубежную компанию либо открыть на территории РФ филиал, либо зарегистрировать юридическое лицо. От Go Travel Un Limited теперь потребуют установить на своем сайте возможность обратной связи с российскими пользователями, а также завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативной связи. Руководство компании отныне будет обязано ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

За несоблюдение требований к иностранным компаниям Роскомнадзор может применить предусмотренные законодательством меры понуждения, — добавили в Роскомнадзоре.

Накануне Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией. Компаниям грозит штраф в размере 4 млн рублей в случае признания их вины.