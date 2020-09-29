Попова заявила о высокой эффективности российских вакцин против гриппа

https://static.news.ru/photo/3c357d34-02f7-11eb-8fc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В России против гриппа сейчас применяются четыре вакцины отечественного производства и все они эффективны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Против гриппа у нас четыре вакцины разных в стране сегодня используются. Все отечественные, все очень высокоэффективные, — рассказала в эфире НТВ Попова.

Она добавила, что в РФ всегда была очень хорошая «школа вакцинологии», параллельно производились разные вакцины даже против одной инфекции: на разных платформах, с разным способом воздействия на организм и реактогенностью, а также на разных технологических площадках.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что прививки от гриппа получили уже почти 25 млн россиян, в том числе почти 10 млн детей. По его словам, вакцины против гриппа в объёме 10 млн доз для детей и 24 млн доз для взрослых поступили во все субъекты РФ. Более 5,5 тыс. человек привиты от COVID-19 в московских больницах. Кроме того, министр добавил, что вакцинации подлежат все дети в возрасте с шести месяцев.