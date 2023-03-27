Покончил с собой или погиб в бою? Как умер Герой России Лисицкий Что известно о смерти Героя России подполковника Дмитрия Лисицкого

Фото: dumask.ru

Дмитрий Лисицкий

Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий. Он командовал десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка. Принимал активное участие в боях на юго-востоке Украины в 2014–2015 годах, в том числе в Иловайском котле. По данным сайта «Герои страны», с 2022 года Лисицкий служил в зоне СВО. Украинские СМИ полагают, что его убили ВСУ, российские военкоры и Telegram-каналы заявляют, что подполковник покончил с собой в своей квартире в Ставрополе. Минобороны РФ смерть Лисицкого пока не комментировало.

Кто такой Дмитрий Лисицкий

Лисицкий родился в Ставропольском крае в 1974 году. В 24 года окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию, работал зооинженером и инженером-маркетологом. На службу поступил в 19 лет и сразу отправился воевать в Абхазию. Лисицкий прошел несколько горячих точек: участвовал в войне в Чечне, грузино-абхазской войне в начале 1990-х годов, в конфликте на юго-востоке Украины, в Сирии, работал в составе миротворческой миссии в Югославии. Последним местом службы подполковника стала СВО на Украине.

Дмитрий Лисицкий был удостоен звания Героя России, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Суворова.

За что Лисицкому присвоили звание Героя России

По информации портала «Герои страны», в 2015 году Лисицкому было присвоено звание Героя России закрытым указом президента Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Предположительно, награду военному вручили за участие в боях в Иловайском котле в 2014 году.

Фото: Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Дмитрий Лисицкий (в центре)

Есть ли доказательства, что Лисицкий был убит?

Прямых доказательств этой версии смерти Героя России Дмитрия Лисицкого нет.

Первым о смерти командира 247-го полка сообщил в Telegram-канале военкор Егор Гузенко, который был знаком с ним лично и служил под его руководством.

«Дима погиб как герой, такую смерть не заслужили многие генералы. А Дима Герой. Я горжусь тем, что служил под его руководством», — написал он, не сообщая подробностей гибели подполковника.

Он также добавил, что «все ****** (удивятся. — NEWS.ru)», если узнают, как именно погиб Лисицкий.

О смерти Лисицкого заявил и украинский военный журналист Юрий Бутусов в своем канале «Бутусов плюс». По его данным, подполковника «ликвидировали» ВСУ. Украинские СМИ называют случившееся местью за Иловайский котел.

Версию гибели Лисицкого на поле боя озвучил также врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета (СГАУ) Владимир Ситников.

«Трагическое сообщение пришло с передовой. В бою погиб выпускник нашего вуза, командир 2-го десантно-штурмового батальона 247-го гвардейского особого Кавказского казачьего десантно-штурмового полка, Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал он.

Ситников назвал Лисицкого человеком огромного мужества, чести и достоинства.

«Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы! Буквально месяц назад Дмитрий Михайлович принимал участие в патриотических мероприятиях в вузе, общался со студентами», — поделился воспоминаниями Ситников.

Лисицкий совершил самоубийство?

Некоторые российские медиа заявляют, что Лисицкий не был убит, а покончил с собой в своей квартире в Ставрополе. Об этом пишут Telegram-каналы Baza и «Кровавая барыня».

«Тело Дмитрия Лисицкого <...> было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова», — утверждает Baza.

Фото: Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Дмитрий Лисицкий (справа)

Информацию о гибели подполковника подтверждают и официальные лица: соболезнования в своем Telegram-канале выразил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков. Минобороны РФ смерть Лисицкого пока не комментировало.