Патриарх Кирилл призвал не отвергать уехавших из РФ в случае их покаяния

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Россия не должна отвергать людей, покинувших страну после начала специальной военной операции по идейным соображениям, если они возвращаются с покаянием, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Русская православная церковь должна подходить к этому вопросу с позиции христианства, сказал он в интервью на телеканале «Россия-1».

Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть, — сказал патриарх.

Глава Русской православной церкви привел в пример евангельскую притчу о блудном сыне, где говорится о том, как отец принял обратно в свой дом младшего сына, который вначале самовольно ушел от него, взяв свою часть наследства и промотав все деньги. Как отметил патриарх, иного подхода к вопросу о возвращающихся в Россию, кроме как христианского, он сформулировать не может.

Патриарх пояснил, что церковь не может касаться вопросов, которые входят в компетенцию правоохранительных органов. Он добавил, что среди уехавших за рубеж «есть и вполне достойные» люди.

7 января Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым и пожелал им озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов». Он также призвал людей поступать в соответствии с божественными заповедями и совершать добрые дела.

Накануне появилась информация, что блогер Анастасия Ивлеева, попавшая в скандал из-за своей вечеринки в стиле almost naked, уехала за границу. Сообщалось, что она опасается последствий. Позднее Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из России. Она опубликовала в социальных сетях видео из Санкт-Петербурга, где, по ее словам, она встречает Рождество с семьей.