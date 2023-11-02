Новые ракеты для С-400 навели шороху в ВСУ: новости СВО на вечер 2 ноября Главком ВСУ: новые ракеты российских ЗРК С-400 могут достичь Днепропетровска

Фото: MOD Russia/Global Look Press

С-400

Ракеты новых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 могут достичь Днепропетровска, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, российским конструкторам удалось модернизировать системы противовоздушной обороны, сделав их более эффективными и дальнобойными.

При этом Залужный отметил, что западные вооружения украинской армии теряют свою эффективность из-за медленных поставок. Это касается и истребителей F-16, которые Запад планирует передать Киеву в 2024 году, добавил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 2 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России в свежей сводке сообщило об ударе оперативно-тактической и армейской авиации ВКС РФ по украинскому аэродрому Миргород, в результате чего был уничтожен самолет Су-27. Летчики также нанесли поражение живой силе противника еще в 132-х районах проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач, в том числе, была поражена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Буковель». Она располагалась в районе населенного пункта Янтарное Херсонской области. Также был уничтожен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки в ДНР.

Фото: МО РФ

Американские бизнесмены усомнились в победе Украины

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением бизнесмена Дэвида Сакса, что Украина не может одержать победу в конфликте, а президент этой страны Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя. Сакс опубликовал пост в соцсети Twitter (X), где назвал «моментом Кронкайта» публикацию издания Time, посвященную ситуации на Украине, с откровениями советников Зеленского.

Сакс считает, что публикацию можно сравнить с отчетом популярного журналиста Уолтера Кронкайта, который во время войны во Вьетнаме, посетив эту страну, выступил за прекращение конфликта, из-за чего курс Вашингтона на продолжение боевых действий лишился поддержки американцев.

Китайский военный писатель Чэнь Си считает, что в настоящее время сбываются худшие опасения президента Украины Владимира Зеленского, которые связаны с оказанием помощи Украине. По его словам, с началом обострения палестино-израильского конфликта внимание США и европейских стран во многом переключилось на Ближний Восток.

Российские военные выявили новые позиции ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные обнаружили дополнительные наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, обычно на таких постах служат парные отряды с оптическими средствами обнаружения. При этом вооружений для поражения воздушных целей у них не найдено.

Бойцы Вооруженных сил России успешно поразили немецкий танк Leopard, переданный украинским военным западными партнерами, заявили в Министерства обороны РФ. На опубликованных в Сети кадрах видно, как к танку подлетает дрон-камикадзе. Он относится к классу FPV-беспилотников и управляется операторами с видом от первого лица.

Разведчики Западного военного округа успешно поразили американский бронированный автомобиль Humvee, переданный ВСУ западными партнерами. Бронемашина была обнаружена военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии на Купянском направлении. Ее поразили с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

Фото: МО Украины

Украинские дроны атаковали Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали центр Энергодара, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, атака была организована в момент ротации членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он утверждает, что всего было зафиксировано шесть попаданий. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что ВСУ наносят удары по Курской АЭС с целью устроить техногенную катастрофу на территории России. По его словам, Киев рассчитывает использовать этот фактор для завершения боевых действий на собственных условиях, потому ВСУ и пытаются реализовать это по нескольку раз в месяц.

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