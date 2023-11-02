Военэксперт подробно рассказал о плане Киева нанести удар по Курской АЭС Военэксперт Кнутов заявил о намерении Киева устроить техногенную катастрофу в РФ

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Курская АЭС

ВСУ наносят удары по Курской АЭС, чтобы устроить техногенную катастрофу в России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это позволит завершить военный конфликт на условия Украины. Этот план ВСУ пытаются реализовать по нескольку раз в месяц, поэтому остается лишь все время держать ухо востро, добавил Кнутов.

Министр обороны Резников, насколько я помню, полгода назад намекнул на возможные техногенные катастрофы в России. И поэтому неудивительно, что Курскую АЭС украинские войска обстреливают постоянно. Их цель заключается в том, чтобы повредить атомную электростанцию – повредить линию передач, подстанции, вывести из строя систему охлаждения, чтобы после этого реактор пошел в разгон и случилось катастрофа, наравне с Чернобыльской. В таком случае, по их мнению, Россия бы запросила мир на условиях Украины, по сути, капитуляцию, – рассказал Кнутов.

Министерство обороны РФ сообщало, что вечером 26 октября системой противовоздушной обороны был сбит украинский дрон в районе города Курчатова, расположенного рядом с Курской атомной электростанцией. Это стало второй попыткой ВСУ нанести ущерб российской инфраструктуре в регионе. В результате происшествия никто не пострадал.