Украинские ВВС лишились самолета под Полтавой МО: российская авиация поразила украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород

Фото: wikipedia.org/ Mike Freer/Global Look Press

Су-27

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удар по украинскому аэродрому Миргород, расположенному в Полтавской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, опубликованным на его канале в Telegram, в результате удара был уничтожен самолет Су-27. Кроме того, российские летчики нанесли поражение живой силе противника еще в 132-х районах проведения специальной военной операции.

На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Представители Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе выполнения боевых задач была поражена украинская станция радиоэлектронной борьбы «Буковель». Она располагалась в районе населенного пункта Янтарное Херсонской области. Также был уничтожен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщалось ранее, российские истребители Су-57 получили новую крылатую ракету большой дальности (КРБД). Она отличается меньшими размерами по сравнению с другими ракетами. При этом ее дальность сравнима со снарядами, которые применяются на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС.