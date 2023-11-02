Стало известно об атаке украинских дронов на центр Энергодара Рогов: украинские БПЛА атаковали Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали центр Энергодара, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. По его словам, атака была организована в момент ротации членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Рогов утверждает, что всего было зафиксировано шесть попаданий. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Массированный налет дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар осуществляется в момент ротации членов миссии МАГАТЭ, — написал Рогов.

Он подчеркнул, что командование Вооруженных сил Украины организовало системные атаки на город. По его сведениям, один из дронов ВСУ попал в жилой дом, однако других подтверждений этому нет. Также неизвестно, есть ли в результате атаки пострадавшие среди гражданского населения.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что МАГАТЭ стало более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре. Он подчеркнул, что определенные проблемы с работой на объекте есть, однако ничего «драматического» на станции не происходит.