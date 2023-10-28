В МИД РФ оценили работу МАГАТЭ по освещению ситуации на ЗАЭС Постпред РФ в Вене Ульянов: МАГАТЭ стало адекватнее освещать ситуацию на ЗАЭС

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) стало более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ситуацию, сложившуюся на объекте, он назвал нормальной.

В целом в информационных сводках и докладах МАГАТЭ начинает более адекватно освещаться та масштабная работа, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности на этой станции, — сказал Ульянов.

Он добавил, что проблемы с работой на объекте есть, но «чего-либо драматического на станции не происходит». По его словам, главная сложность заключается в том, что Украина продолжает обстреливать территорию вокруг объекта и сам Энергодар. При этом дипломат отметил, что МАГАТЭ стало упоминать об атаках дронов на ЗАЭС в своих информационных сводках.

Ранее постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило, что Вооруженные силы Украины отправили около 200 летательных аппаратово к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Отмечается, что это произошло в период с 10 по 16 октября.