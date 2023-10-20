В России назвали число сбитых у ЗАЭС летательных аппаратов Постпредство России: ВСУ направили 173 летальных аппарата к ЗАЭС за неделю

Фото: Fredrik Dahl/IAEA

Вооруженные силы Украины отправили около 200 летательных аппаратов к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщило постоянное представительство России при международных организациях в Вене в Telegram-канале. Отмечается, что это произошло в период с 10 по 16 октября.

Обнаружено и подавлено 173 летательных аппарата, запущенных Украиной с целью атак и провокаций в отношении ЗАЭС, — указали в постпредстве.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что ЗАЭС почти ежедневно сталкивается с нештатными ситуациями. По его словам, большинство из них связаны с беспилотными летательными аппаратами, запущенными с территории Украины.

На заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению Воронцов также сообщил, что попытки нападения ВСУ на Энергодар и ЗАЭС ведутся с июля 2022 года. Кроме того, МИД РФ считает, что атаки Киева на атомную электростанцию были бы невозможны без поддержки Запада.

Глава корпорации Алексей Лихачев ранее сообщил, что Запорожская АЭС может быть перезапущена уже в 2024 году. Он отметил, что сейчас российские специалисты успешно удерживают безопасность станции, варианты запуска ЗАЭС будут рассматриваться в ближайшее время.