МИД РФ: охрана ЗАЭС ежедневно нейтрализует украинские БПЛА

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) почти ежедневно сталкивается с нештатными ситуациями, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает ТАСС. По его словам, большинство из них связаны с беспилотными летательными аппаратами, запущенными с территории Украины.

С июля 2022 года имеют место атаки беспилотных летательных аппаратов и эпизоды огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины на город Энергодар. В настоящее время охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции, — подчеркнул дипломат.

На заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению Воронцов также сообщил, что попытки нападения ВСУ на Энергодар и ЗАЭС ведутся с июля 2022 года. Кроме того, МИД РФ считает, что атаки Киева на атомную электростанцию были бы невозможны без поддержки Запада.

Глава корпорации Алексей Лихачев ранее сообщил, что Запорожская АЭС может быть перезапущена уже в 2024 году. Он отметил, что сейчас российские специалисты успешно удерживают безопасность станции, варианты запуска ЗАЭС будут рассматриваться в ближайшее время.