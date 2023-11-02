В Китае заявили о сбывающихся худших опасениях Зеленского Sohu: Зеленский боится потерять внимание Запада из-за помощи Израилю

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В настоящее время сбываются худшие опасения президента Украины Владимира Зеленского, которые связаны с оказанием помощи Украине, сообщил китайский военный писатель Чэнь Си в статье на портале Sohu. По его словам, с началом обострения палестино-израильского конфликта внимание США и европейских стран во многом переключилось на Ближний Восток. Си считает, что Вашингтон может использовать борьбу Израиля с ХАМАС как предлог, чтобы отстраниться от ситуации на Украине.

Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе, — сказал Си.

Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением бизнесмена Дэвида Сакса, что Украина не может одержать победу в конфликте, а президент этой страны Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя. Сакс опубликовал пост в соцсети Twitter (X), где назвал «моментом Кронкайта» публикацию издания Time, посвященную ситуации на Украине, с откровениями советников Зеленского.

Сакс считает, что публикацию можно сравнить с отчетом популярного журналиста Уолтера Кронкайта, который во время войны во Вьетнаме, посетив эту страну, выступил за прекращение конфликта, из-за чего курс Вашингтона на продолжение боевых действий лишился поддержки американцев.