Маск согласился с утверждением о неспособности Киева победить в конфликте Маск: Киев не выиграет конфликт, а Зеленский не признает поражение

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением бизнесмена Дэвида Сакса, что Украина не может одержать победу в конфликте, а президент этой страны Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя. Сакс опубликовал пост в соцсети Twitter (X), где назвал «моментом Кронкайта» публикацию издания Time, посвященную ситуации на Украине, с откровениями советников Зеленского.

Сакс считает, что публикацию можно сравнить с отчетом популярного журналиста Уолтера Кронкайта, который во время войны во Вьетнаме, посетив эту страну, выступил за прекращение конфликта, из-за чего курс Вашингтона на продолжение боевых действий лишился поддержки американцев.

К сожалению, этот анализ верен, — написал Маск в соцсети X под постом Сакса.

Ранее миллиардер посоветовал Украине уступить России некоторые территории, чтобы избежать третьей мировой войны. По мнению Маска, Киеву стоит просто признать вхождение в состав России новых регионов как данность.

В сентябре предприниматель приветствовал заявление сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет большие средства на покрытие невоенных расходов Киева. На соответствующий пост сенатора в соцсетях Маск написал: «Браво!». До этого предприниматель назвал результаты украинского контрнаступления ничтожными.