Назван эффективный метод предотвращения атак умными бомбами США по России Коротченко: российские зенитки «Тор» и «Бук» смогут сбивать умные бомбы США

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Поставляемые ВСУ американские умные бомбы — планирующие снаряды GLSDB — могут использоваться для попыток ударить по глубокому российскому тылу, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя сообщение американских дипломатов о начале поставок этих снарядов Украине. По его словам, для борьбы с этими снарядами вполне эффективны комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3».

У ВС РФ есть эффективные средства ПВО для борьбы против GLSDB — это комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3». Однако России необходимо кратно увеличивать гособоронзаказ по этой номенклатуре вооружений. С учетом большой протяженности линии противостояния, эти комплексы нужны в больших количествах, — сказал Коротченко.

С другой стороны, эффективное противодействие умным бомбам возможно лишь в комплексе других мер, добавил аналитик. По его словам, в частности, необходимо уничтожение ключевых объектов инфраструктуры и транспортной логистики Украины, а также центров принятия решений.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время посещения Киева заявила, что американские высокоточные реактивные снаряды GLSDB «уже в пути» на Украину. Издание Politico сообщало, что Киев может получить от США снаряды GLSDB уже 31 января. Передача должна была пройти в рамках анонсированных в 2023 году поставок. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Украине объявлялось в начале прошлого года.