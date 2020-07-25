Клишас исключил цель «вносить всё бегом» после поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/a4c9b6e2-cdde-11ea-9924-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект закона, согласно которому все бывшие президенты России смогут пожизненно получить статус сенатора на пожизненный срок, может быть рассмотрен до конца года, при этом цели «всё бегом вносить» на данный момент нет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Законопроекты имеют свою логику — как правовую, так и политическую, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели всё бегом вносить. Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учётом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки, — приводит слова Клишаса РИА Новости.

Он также отметил наличие вероятности того, что законопроект о праве экс-главы государства стать сенатором разработают и рассмотрят до конца текущего года.

Как писал NEWS.ru, в пятницу, 24 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому нарушение целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории, приравнивается к экстремизму.