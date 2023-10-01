Дроны ВСУ долетели до Сочи и Смоленска: новости СВО на вечер 1 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Краснодарском крае около Сочи. Это произошло примерно в 08:00 мск. Мэр города Алексей Копайгородский отметил, что аэропорт Сочи заработал в обычном режиме после временных ограничений. Работа воздушной гавани была возобновлена спустя примерно 20 минут после атаки.

Telegram-канал SHOT отметил, что ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА, способный развивать скорость до 222 км/ч. Предельная высота полета дрона — 6750 метров.

По информации Telegram-канала Mash, в Краснодарском крае был сбит многоцелевой беспилотник PD-2. По данным канала, аппарат является украинской разработкой. Внешне он очень сильно похож на турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2, из-за чего эти дроны часто путают. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Telegram-канал Readovka сообщил, что над Смоленском были сбиты четыре беспилотника самолетного типа. По данным канала, ВСУ применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на Смоленск. На одном из БПЛА был установлен подвесной топливный бак. Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки пострадавших нет. По его словам, было сбито пять беспилотников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Затем в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что силы ПВО сбили ракету над Джанкоем. По его словам, никто не пострадал. Осколками повреждены складские помещения.

SHOT позже сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Курской области. По информации канала, в 04:10 мск российские пограничники обнаружили диверсантов недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района. В результате боя ДРГ была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Минобороны России не комментировало данную информацию.

В военном ведомстве добавили, что Вооруженные силы Украины предприняли еще одну попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, повреждения получили несколько жилых домов и два административных здания. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что новый план контрнаступления ВСУ, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский, является самоубийством. Он отметил, что политика украинского лидера ведет к исчезновению Украины как государства.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова сообщила, что у Киева есть средства для обеспечения армии после прекращения военной помощи США. По ее словам, решение американских властей не повлияет на поставки оружия, которые были запланированы и согласованы ранее.

Фото: МО Украины

Замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что Запад стала утомлять ситуация на Украине. По его мнению, именно с этим связано решение американских властей заморозить военную поддержку Киева на полтора месяца, что станет для ВСУ большой проблемой.

Отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон считает, что если Вашингтон откажется от дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву, для Украины это будет крахом. По его словам, в этом случае ВСУ не смогут продолжать контрнаступление.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна не отправит военных на Украину для участия в конфликте. По его словам, в настоящий момент у Соединенного Королевства нет солдат, готовых присоединиться к военным действиям. Он добавил, что вопрос обучения украинских военных британскими специалистами все еще обсуждается, однако решение будет принято не сейчас.

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