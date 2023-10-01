SHOT: украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию Курской области. По информации канала, в 04:10 российские пограничники засекли группу недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, в результате боя ДРГ была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Минобороны России не комментировало данную информацию.

По данным канала, ДРГ состояла из четырех человек, у них были винтовки М-4, перед попыткой прорыва велся артобстрел, украинские диверсанты стреляли из РПГ-7.

29 сентября SHOT сообщил, что российские военные не допустили прорыва границы украинской диверсионно-разведывательной группой в Брянской области. По данным канала, бой длился 50 минут. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

По информации SHOT, отступающих диверсантов накрыли огнем артиллерии. Telegram-канал Mash писал, что силовые ведомства работают в усиленном режиме на случай новой попытки прорыва границы.

Mash ранее сообщил, что около 50 участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. По данным канала, они вели бой с российскими военными в районе поселка Лугового. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.