Стало известно о попытке 50 бойцов ВСУ прорваться в Брянскую область Mash: 50 диверсантов ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщает, что около 50 участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. По информации канала, сейчас они ведут бой с российскими военными в районе поселка Луговой. Информации о жертвах и пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным Mash, в связи с перестрелкой были перекрыты некоторые дороги в Новозыбковском районе Брянской области. Для бойцов силовых ведомств объявили общий сбор. При этом источник Telegram-канала SHOT ранее заявлял, что всего на территорию России попытались зайти 10 диверсантов с автоматами Калашникова. В материале говорится, что российские пограничники произвели артиллерийский обстрел перед попыткой диверсантов зайти на территорию России. Источник канала отметил, что среди членов диверсионно-разведывательной группы ВСУ есть раненые.

Накануне SHOT сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область. По информации канала, диверсанты подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Минобороны РФ не комментировало информацию.

22 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию Курской области. По информации канала, были замечены четверо предполагаемых участников ДРГ ВСУ. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.