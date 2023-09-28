SHOT: украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область. По информации канала, боевики зашли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Минобороны РФ не комментировало информацию.

SHOT сообщает, что ДРГ проникла на территорию села Староселье около шести утра. По информации канала, люди прятались в подвалах из-за артиллерийских обстрелов, некоторых местных жителей и их соседей из села Теребрено эвакуировали в пункты временного размещения.

По данным канала, российские пограничники в ходе боя отразили атаку, ДРГ оттеснили на территорию Украины, но снова завязалась перестрелка с российскими военными. SHOT сообщает, что диверсантов вытеснили на заминированное поле, после чего прозвучало несколько взрывов.

Сейчас, по информации SHOT, в Краснояружском районе наблюдаются перебои со связью.

22 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию Курской области. По информации канала, были замечены четверо предполагаемых участников ДРГ ВСУ. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.