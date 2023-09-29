Российские пограничники отразили атаку ДРГ у границ Брянской области SHOT: российские военные не допустили прорыва границы под Брянском диверсантами

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные не допустили прорыва границы украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области. Канал сообщил, что бой длился 50 минут. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По информации SHOT, отступающих диверсантов накрыли огнем артиллерии.В свою очередь, Telegram-канал Mash пишет, что силовые ведомства на случай новой попытки прорыва границы работают в усиленном режиме.

Накануне SHOT сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Белгородскую область. По информации канала, диверсанты подошли с территории Сумской области к Краснояружскому району. Минобороны РФ не комментировало информацию.

22 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию Курской области. По информации канала, были замечены четверо предполагаемых участников ДРГ ВСУ. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что около 50 участников диверсионно-разведывательной группы ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. Информации о жертвах и пострадавших нет.