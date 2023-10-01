Великобритания приняла окончательное решение по отправке солдат на Украину Сунак: Великобритания не отправит своих солдат на Украину

Фото: army.mod.uk

Великобритания не отправит своих военных участвовать в конфликте на Украине, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак. По его словам, в настоящий момент у страны нет солдат, готовых присоединиться к военным действиям. Он также добавил, что обучение украинских солдат британскими специалистами все еще обсуждается, однако решение будет принято не сейчас, передает Sky News.

Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте, — заявил Сунак.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что Лондон намерен разместить своих военных на Украине. По словам главы ведомства, решение было принято после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Шэппс отметил, что увидел, насколько украинский лидер благодарен Лондону за помощь. Он добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки на украинскую территорию.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что, отправив свои войска на Украину, Великобритания начнет третью мировую войну. Она призвала власти США не присоединяться к планам Лондона и сосредоточиться на защите собственных границ.