В США считают, что Великобритания может начать третью мировую войну Конгрессвумен Грин: отправкой войск на Украину Лондон начнет мировую войну

Фото: army.mod.uk

Отправив свои войска на Украину, Великобритания начнет третью мировую войну, написала в своем аккаунте Twitter (X) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она призвала власти США не присоединяться к планам Лондона и сосредоточиться на защите границ собственной страны.

Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск! Мы должны защищать наши собственные границы, — написала Грин.

О планах Великобритании разместить свои войска на Украине ранее сообщила газета The Telegraph со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шэппса. По его словам, такое решение было принято впервые в истории. Он добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки на украинскую территорию.

Министр также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы на Украине. По словам Шэппса, в ходе беседы с президентом Владимиром Зеленским он увидел, насколько Киев благодарен Лондону за его помощь.

Кроме того, газета сообщила об обсуждениях вопроса отправки британского флота в Черное море. Министр заявил, что Великобритания является военно-морской державой, которая может «дать совет».