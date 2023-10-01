В Госдуме назвали самоубийством новый план контрнаступления Зеленского Депутат ГД Шеремет: новый план контрнаступления Зеленского самоубийственен

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Новый план контрнаступления ВСУ, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский, является самоубийственным, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что политика Зеленского ведет к исчезновению Украины как государства.

Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины, — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что Зеленский согласовал новый план наступления с Великобританией и США. Для его реализации Украина наращивает силы под Николаевом. Предполагается, что группировка морской пехоты форсирует Днепр и попытается взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Киева есть только два варианта завершения конфликта. Режим Зеленского может капитулировать или довести ситуацию до уничтожения Украины как государства. Он подчеркнул, что противостояние закончится только на условиях Москвы, а предложенный Зеленским план по достижению мира не сработает.