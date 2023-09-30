«Два варианта»: в США рассказали, как закончится конфликт на Украине Экс-агент ЦРУ Джонсон: Киев может капитулировать или допустить свое уничтожение

Фото: МО РФ

Конфликт на Украине закончится на условиях Москвы, при этом у Киева есть только два варианта, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, украинские власти могут капитулировать или довести ситуацию до исчезновения государства.

Это единственные два варианта, — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план по достижению мира не сработает. Его пункты о полном выводе российских войск, предании суду президента РФ Владимира Путина и выплате репарации Украине Джонсон назвал несерьезными.