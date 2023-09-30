В США полагают, что кабинет Зеленского не переживет спецоперацию Экс-разведчик Риттер: правительство Зеленского не переживет спецоперацию

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Правительство украинского президента Владимира Зеленского перестанет существовать по окончании спецоперации, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector. По его словам, в этом и заключается смысл денацификации. Риттер полагает, что Киев не намерен менять курс и будет дальше продолжать восхвалять и поощрять нацизм

Украинское правительство в той форме, в которой оно существует сейчас, не должно выжить. В этом и заключается смысл денацификации, — сказал он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки. Он заявил, что готов принести извинения перед всем миром. Премьер-министр Канады назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста и других людей, пострадавших от действий нацистов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трюдо не сказал, продолжит ли Оттава оказывать финансовую помощь стране, которая возвела нацистских коллаборационистов в ранг героев. По ее словам, в схожей ситуации прежде оказался Израиль, который так и не извинился.