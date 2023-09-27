Захарова отреагировала на извинения Трюдо за чествование нациста в Канаде Захарова осталась недовольна извинениями Трюдо за чествование нациста в Канаде

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование нациста в парламенте Канады, однако не сказал, продолжит ли Оттава оказывать финансовую помощь стране, которая возвела нацистских коллаборационистов в ранг героев, заявила в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в схожей ситуации прежде оказался Израиль, который так и не извинился.

Трюдо принес извинения в связи с чествованием нациста в парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет? Кстати, израильский посол Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов киевским режимом «поиском новой идентичности», так и не извинился. Как и его правительство, — подчеркивается в ее сообщении.

Джастин Трюдо ранее извинился за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки, служившего в дивизии «Галиция». Он заявил, что готов принести извинения перед всем миром. Премьер назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста и других людей, пострадавших от действий нацистов.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия решительно осудила чествование эсэсовца в парламенте Канады. Москва требует от ООН и ОБСЕ дать адекватную реакцию на попытки реабилитации фашизма.