Стала известна модель беспилотника, сбитого в Краснодарском крае Mash: Краснодарский край атаковал БПЛА украинской разработки PD-2

Фото: МО Украины

Беспилотник PD-2

Telegram-канал Mash сообщает, что утром 1 октября в Краснодарском крае был сбит многоцелевой беспилотник PD-2. По данным канала, аппарат является украинской разработкой. Внешне он очень сильно похож на турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2, из-за чего эти дроны часто путают. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как пишет Mash, PD-2 разработан компанией «УкрСпецСистемы» в 2020 году. Он может применяться для воздушной разведки и в качестве носителя авиабомб. Аппарат способен переносить грузы массой до 3 кг.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые использовали для атаки на Краснодарский край беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Вывод был сделан на основе того, что аппарат имеет характерную двухбалочную систему оперения. В Минобороны России подтвердили сообщения о попытке атаки ВСУ и уничтожении дрона, но не назвали его модель.

Ранее в Смоленской области были выведены из строя пять беспилотников ВСУ. По данным Telegram-канала Readovka, украинские военные применили дроны-бомбардировщики UJ-22 для атаки на столицу региона. На БПЛА был установлен подвесной топливный бак.