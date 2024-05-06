«Давайте жахнем!»: Коц предложил повысить ставки на Украине Военкор Коц предложил перестать действовать на Украине в ответ на чужие шаги

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

России необходимо перестать действовать на Украине лишь в ответ на чужие шаги и начать самостоятельно повышать ставки, такое мнение высказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он предложил «жахнуть». По мнению Коца, российским войскам стоит произвести не условные пуски, а реальный удар тактическим ядерным оружием.

А может, сломать уже эту игру и действовать не в ответ на что-то, а повышать ставки самим? Давайте жахнем! И не условными пусками, а реальным взрывом ТЯО если не на Змеином [острове], то хотя бы на Новой Земле показать серьезность наших намерений, — написал военкор.

Коц обратил внимание, что Россия начала наносить удары по украинской энергетике после террора в Белгородской области, а ядерные учения были объявлены в ответ на заявления Запада. Он уверен, что это лишь помогает союзникам Украины до бесконечности растягивать их красные линии. Так, еще год назад поставки ATACMS всерьез не обсуждались, а два года назад Запад не собирался передавать ВСУ танки.

Просто они пускают пробные шары и, наблюдая за реакцией (или ее отсутствием), постепенно идут на обострение. В конце концов, мораторий на ядерные испытания был подписан примерно тогда же, когда нас обманули и начали расширение НАТО на восток, — заключил военкор.

Ранее Минобороны России анонсировало проведение учений, в ходе которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. Они пройдут в ближайшее время по поручению президента Владимира Путина.