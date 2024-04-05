40 дронов под Ростовом, Ленобласть без света: как ВСУ атакуют РФ 5 апреля

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Больше 50 беспилотников попытались атаковать РФ в ночь на 5 апреля, большинство из них было сбито над Ростовской областью. Ленобласть частично осталась без света из-за диверсии на электроподстанции. Несколько пожаров произошло в Курской области после налета БПЛА. Два человека погибли в результате ударов по ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Полсотни БПЛА уничтожили над Россией в ночь на 5 апреля

Минувшей ночью 53 украинских беспилотника попытались атаковать пять российских регионов. Больше всего дронов средства ПВО сбили над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской (один БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского края (шесть БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, беспилотники были сбиты над Морозовским районом. Местная электроподстанция получила повреждения. Telegram-канал SHOT утверждает, что дроны намеревались атаковать аэродром в Морозовске.

Дроны атаковали Ейский район Краснодарского края

По меньшей мере шесть беспилотников уничтожили над Ейским районом Краснодарского края. Средства ПВО сработали около трех часов ночи, прозвучало при этом порядка 10 взрывов, сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

Глава Ейского района Роман Бублик подтвердил информацию о попытке атаки со стороны ВСУ. По его словам, все дроны были уничтожены «на большом расстоянии от района», обошлось без разрушений и пострадавших.

Рынок и детский центр загорелись в Курске после налета дронов

Вечером 4 апреля предупреждение о ракетной опасности было введено в Курской области. Около 22:00 мск средства ПВО уничтожили над регионом семь БПЛА и перехватили один.

В результате падения обломков дронов возгорания произошли возле Центрального рынка и в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого в Курске. Также загорелись два частных жилых дома в Железнодорожном округе областного центра.

Один БПЛА попал в жилой дом в местном СНТ. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

«К счастью, нигде пострадавших нет. Ещё идёт подомовый обход. На месте работают оперативные службы. Также осмотрен Центральный рынок Курска. Есть попадание в павильоны», — написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

В ночь на 5 апреля два дрона-камикадзе атаковали село Коровяковка Глушковского района. Четыре частных дома и четыре автомобиля получили повреждения. Никто из местных жителей не пострадал.

Утром 5 апреля ВСУ обстреляли поселок Теткино (четыре прилета) и село Попово-Лежачи (два прилета) в Глушковском районе. Одна жительница Теткино получила ранение, медики оказывают ей помощь.

Два человека погибли и десять пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 32 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 26 обстрелов на Донецком направлении и шесть — на Горловском. ВСУ выпустили 93 боеприпаса по региону. 12 жилых домов и один инфраструктурный объект (школа № 71 на Нарвской улице в областном центре) получили повреждения.

Погибли два жителя Донецка — мужчины 1945 и 1977 годов рождения. Еще десять мирных граждан получили ранения, в их числе подросток 2007 года рождения и женщина 1965 года рождения из-за взрыва бомбы сброшенной с беспилотника.

«Состояние восьмерых раненых — средней степени тяжести. У женщины 1975 г. р. состояние тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

ВСУ ударили дронами по мирным жителям в Херсонской области

Накануне днем украинские войска обстреляли жилой сектор города Новая Каховка в Херсонской области. Один человек пострадал, его госпитализировали. Повреждения получил газопровод.

Город Каховка и село Чулаковка также оказались под огнем. В первом случае прилеты были зафиксированы в районе жилых домов и местной автостанции, во втором — в районе электроподстанции.

Дроны ВСУ ударили по «Газели», которая везла продукты и воду в село Бабино. Как рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко, водитель машины погиб на месте, а выжившего пассажира «добили на дороге» вторым БПЛА. Позже ВСУ третьим беспилотником атаковали группу людей, прибывших из села на место происшествия.

Вечером 4 апреля украинский дрон сбросил взрывное устройство на бригаду рабочих, которая восстанавливала мобильную связь в Новой Каховке. Два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Утром 5 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли поселок городского типа Великая Лепетиха. Удар пришелся по зданию местной администрации. Пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В селе Казачьи Лагери прилеты были зафиксированы в жилом секторе. Один человек получил ранения. А город Таврийск из-за обстрела частично лишился электричества: без света остались почти 1700 абонентов.

Жилые кварталы Запорожской области были обстреляны украинской армией

Украинские войска обстреляли жилой квартал города Токмака в Запорожской области. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, это произошло накануне в районе 16:00 мск.

Один из снарядов попал в частный жилой дом на улице Красной. Повреждения получил газопровод. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

Беспилотники ВСУ атаковали город Васильевку. Удары по городу пришлись на 04:00 мск 5 апреля. Повреждения получили несколько частных домов, один мирный житель ранен.

Фото: t.me/vvgladkov

Ленобласть частично осталась без света из-за диверсии

12 тысяч жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области остались без света из-за аварии на электрической подстанции. По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в ночь на 3 апреля: в экстренные службы позвонила женщина из Красногвардейского района, которая сообщила, что перед отключением электричества слышала звуки, похожие на взрывы.

Прибывшие на предполагаемое место происшествия правоохранители обнаружили два поврежденных трансформатора с рваными отверстиями. Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», инцидент произошел на подстанции «Ленэнерго», в связи со случившимся ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Диверсия».

Детский сад и ДК попали под удары артиллерии в Белгородской области

Днем 4 апреля грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Машина получила значительные повреждения, но водитель не пострадал. Вечером того же дня дрон-камикадзе ударил по коммерческому объекту на территории самого населенного пункта.

Утром 5 апреля ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Три частных жилых дома и несколько хозпостроек получили повреждения. Также пострадали здания детского сада и Дома культуры, линии газо- и электроснабжения. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Беспилотник попытался атаковать Энгельс

Украинский беспилотник попытался атаковать город Энгельс Саратовской области. Дрон был ликвидирован средствами ПВО утром 5 апреля, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Воронежская область дважды находилась под угрозой атаки БПЛА

За последние сутки режим опасности атаки БПЛА дважды вводили в Саратовской области. В первый раз — накануне около 21:30 мск, во второй раз — 5 апреля около 00:40 мск. Информации о работе средств ПВО и каких-либо последствиях на земле не поступало.

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