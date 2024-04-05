ВС России пресекли атаку на Ейский район Краснодарского края

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик в своем Telegram-канале ответил на сообщения о вспышках, замеченных населением в небе. Он заверил людей, что территория находится под защитой военнослужащих РФ, которые пресекли попытку атаки.

Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет, — написал Роман Бублик.

Он также напомнил гражданам о необходимости соблюдать «информационную гигиену» и не публиковать видео работы российских военных в соцсетях.

Ранее в Морозовском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 40 беспилотников Вооруженных сил Украины, поделился предварительными данными губернатор региона Василий Голубев. По его информации, жертв нет. Но в результате атаки была повреждена электроподстанция, начались работы по восстановлению энергоснабжения.

Грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ 4 апреля во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, водитель в результате взрыва не пострадал, транспортное средство получило значительные повреждения.