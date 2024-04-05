ВСУ повредили детский сад при обстреле села Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, в результате действий украинских военных повреждения получили частные дома, государственные учреждения и детский сад, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Аварийные службы восстанавливают ЛЭП и линии газоснабжения, которые также были повреждены.

Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, — написал губернатор.

Ранее глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик ответил на сообщения о вспышках, которые люди заметили в небе. Он заверил, что территория находится под защитой военнослужащих РФ, которые пресекли попытку атаки. Бублик также напомнил гражданам о необходимости соблюдать «информационную гигиену».

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 5 апреля сообщил о сбитом беспилотнике над городом Энгельс. Глава региона уточнил, что разрушений зафиксировано не было, никто из людей не пострадал.

До этого в Морозовском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 40 беспилотников Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал, однако в результате атаки была повреждена электроподстанция.