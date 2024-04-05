Над Энгельсом сбили беспилотник Губернатор Саратовской области: над Энгельсом нейтрализовали беспилотник

Фото: МО РФ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о сбитом ранним утром беспилотнике над городом Энгельс. Глава региона уточнил, что разрушений зафиксировано не было, никто из людей не пострадал.

В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет, — написал он.

Ранее глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик ответил на сообщения о вспышках, которые люди заметили в небе. Он заверил, что территория находится под защитой военнослужащих РФ, которые пресекли попытку атаки. Бублик также напомнил гражданам о необходимости соблюдать «информационную гигиену».

До этого в Морозовском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 40 беспилотников Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал, однако в результате атаки была повреждена электроподстанция, после чего начались работы по восстановлению энергоснабжения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, из-за действий противника начался пожар в одном из домов, горожанка получила ожог руки второй степени. Ей оказали помощь врачи.