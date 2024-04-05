Шесть человек пострадали при обстреле одного из новых регионов Сальдо: в Херсонской области шесть человек получили травмы после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Херсонской области, противник открыл огонь по зданию администрации в поселке городского типа Великая Лепетиха, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, там пострадали пять человек. Еще один мирный житель получил травмы при обстреле жилого сектора в селе Казачьи лагеря Каховского округа.

В поселке городского типа Великая Лепетиха противник обстрелял здание местной администрации, пострадали пять человек, двое находятся в тяжелом состоянии. В селе Казачьи лагеря Каховского округа боевики ВФУ ударили по жилому сектору, из-за чего один человек получил ранения, — написал Сальдо.

В Каховке после обстрела украинских войск начался пожар в жилом доме и на кровле завода «Опентек». По словам Сальдо, огонь удалось потушить. Кроме того, в Таврийске после удара ВСУ 1680 абонентов «Херсоноблэнерго» остались без света. Глава региона отметил, что восстановительные работы должны начаться 5 апреля.

Ранее Сальдо сообщал, что украинские военные открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области. В результате действий противник погибли двое рабочих. При этом ВСУ били по машине скорой помощи.