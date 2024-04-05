ВСУ ударили по жилым кварталам в Запорожской области ТАСС: ВСУ атаковали жилые кварталы Васильевки в Запорожской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по жилым кварталам города Васильевка Запорожской области, сообщил командир роты снайперов ВС РФ с позывным Али. По его словам, которые приводит ТАСС, повреждения получили несколько частных домов, один мирный житель ранен. Удары по городу, находящемуся недалеко от линии боевого соприкосновения, пришлись на 04:00 5 апреля.

ВСУ из БПЛА нанесли удар по мирным кварталам Васильевки, один человек получил легкое ранение. Повреждения также получили несколько частных домов и автомобили, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали село Коровяковка в Глушковском районе, и опубликовал фото с места происшествия. По его словам, повреждения получили четыре домовладения и четыре личных автомобиля. Разрушены хозяйственные постройки, пробиты крыши, посечены заборы, окна и фасады.