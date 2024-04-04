Назван дрон, которым ВСУ могли атаковать Елабугу «Военный осведомитель»: ВСУ могли атаковать Елабугу дроном E-300 Enterprise

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские источники предположил, что для атаки в Елабуге ВСУ могли использовать беспилотник E-300 Enterprise. По данным канала, производство дрона, который имеет дальность полета до 3100 километров и может нести 300 килограммов полезной нагрузки, началось в марте прошлого года.

Утром 2 апреля на предприятия в Нижнекамске и Елабуге была совершена атака несколькими беспилотниками. По данным властей Татарстана, серьезных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен. В Елабуге удар нанесен по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех».

После случившегося глава Татарстана Рустам Минниханов предложил каждому предприятию в республике решать проблему безопасности самостоятельно. По его словам, предприятия и муниципалитеты не должны ждать, что сработают системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что ситуация показала самые поражаемые и ощутимые участки в республике, а «враг это чувствует».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотника, заявил, что Киев продолжает террористическую активность. Он подчеркнул, что российские военнослужащие работают, чтобы исключить эту угрозу.