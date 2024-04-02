В Кремле заявили о продолжающемся терроре Киева после атаки в Нижнекамске Песков об атаке в Нижнекамске: Киев продолжает террористическую активность

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Киев продолжает свою террористическую активность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотника на НПЗ в Нижнекамске. По его словам, которые приводит ТАСС, российские военнослужащие работают, чтобы эту угрозу исключить.

Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Наши военные работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что этот вопрос находится к компетенции Минобороны и спецслужб.

Ранее мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что пострадавших и серьезных разрушений в результате утренней атаки БПЛА в городе нет. Он отметил, что технологический процесс не предприятии не нарушен, все службы сработали оперативно.

Перед этим сообщалось, что БПЛА ударил по заводу ТАНЕКО (нефтеперерабатывающий комплекс). Уточнялось, что дрон попал в одну из установок на предприятии.

Также утром 2 апреля украинский дрон атаковал общежитие в Елабуге. Уточняется, что одной из пострадавших оказалась 16-летняя гражданка Руанды. По предварительным данным, всего в результате инцидента пострадали семь человек.