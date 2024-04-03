Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил каждому предприятию в республике решать проблему собственной безопасности самостоятельно. Такое заявление он сделал после атак беспилотников на Елабугу и Нижнекамск.
Мы должны решать своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город, — сказал глава региона на международном форуме по энергетике.
По словам Минниханова, предприятия и муниципалитеты не должны ждать, что сработают системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что ситуация показала самые поражаемые и ощутимые участки в республике, а «враг это чувствует».
Беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге утром 2 апреля. Серьезных разрушений или нарушений в технологическом процессе заводов не было. БПЛА также поразил общежитие колледжа на территории особой экономической зоны «Алабуга». В результате пострадали как россияне, так и граждане Киргизии, Южного Судана, Нигерии, Конго и других государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на НПЗ в Нижнекамске, заявил, что Киев продолжает террористическую активность. По его словам, российские военнослужащие работают, чтобы исключить эту угрозу.