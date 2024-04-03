Появились подробности о пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан Baza: граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие в Елабуге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане девяти стран пострадали при атаке беспилотников на общежитие колледжа в Республике Татарстан, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, среди них есть уроженцы России, Киргизии, Южного Судана, Нигерии и Конго.

Как передает канал, в списке пострадавших также значатся граждане Кении, Шри-Ланки, Руанды и Зимбабве. В общей сложности после падения дронов на территорию особой экономической зоны «Алабуга» в Елабуге за помощью к медикам обратились 13 человек.

О первой с начала специальной военной операции атаке беспилотников на Татарстан накануне сообщил глава республики Рустам Минниханов. По его словам, дроны упали в Елабуге и Нижнекамске на территории предприятий, их технологический процесс нарушен не был. Серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

По данным Минздрава Татарстана, среди пострадавших в результате прилета дрона по общежитию в Елабуге были студенты, в том числе двое несовершеннолетних. Все они поступили в Елабужскую ЦРБ. После лечебно-диагностических мероприятий пять человек отпустили на амбулаторное лечение. Еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.