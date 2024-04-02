Стало известно о первой с начала СВО атаке беспилотников на Татарстан Власти Татарстана: беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. В результате атаки есть пострадавшие. Технологический процесс предприятий не нарушен.

Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь, — сказано в сообщении.

Глава Татарстана получает всю необходимую информацию по ситуации в Елабуге и Нижнекамске. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Жителей республики призвали не поддаваться панике, которую пытаются посеять организаторы атаки.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины попал Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали девять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии после ранения грудной клетки. Глава региона подчеркнул, что при атаке были выбиты окна в восьми многоквартирных домах, также повреждены три частных дома и три автомобиля, один из которых выгорел целиком.